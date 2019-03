Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung – Festnahmen bei Razzien

Bei Großrazzien in mehreren Bundesländern gegen eine kriminelle Gruppierung hat die Polizei drei Menschen festgenommen. Die Ermittler werfen den Verdächtigen Geldwäsche, Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit und Handel mit Plagiaten vor, wie die Polizei im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen am Mittwoch mitteilte.

Schwerpunkt der insgesamt 70 Durchsuchungen war der Raum um Ludwigshafen und Mannheim. Weitere Einsätze gab es in anderen Orten Baden-Württembergs, in Hessen und in Nordrhein-Westfalen.

Durch vorherige Ermittlungen hatte sich der Verdacht gegen die kriminelle Gruppe erhärtet, die über das Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hinaus und sogar international agierte. Die drei Festgenommenen sollten noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie sollen seit 2013 mit Plagiaten gehandelt haben. Den Schaden für den Fiskus bezifferte die Polizei auf einen hohen siebenstelligen Betrag.

Insgesamt waren 600 Beamte der Polizei, der Steuerfahndung und des Zolls im Einsatz. Die Leitung des Verfahrens übernahm die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern. Im Zusammenhang mit den Razzien stehen eine Durchsuchung und die Festnahme von vier Menschen Ende Februar. Ihnen wird bandenmäßiger Kokainschmuggel. (afp)