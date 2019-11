Blaulicht Feuerwehr-Einsatz im Swinger-Club – Elf Verletzte

Bei einer Party in einem großen Swinger-Club in Nordrhein-Westfalen sind elf Menschen verletzt worden. Viele der leicht bekleideten Frauen und Männer kamen in Linienbussen unter, wo sich Notärzte und Sanitäter um sie kümmerten.