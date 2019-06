Frankfurt: Drama auf Geburtstags-Gartenparty – Jugendlicher (18) mit Messer schwer verletzt

Samstagnacht, 22. Juni, Frankfurt am Main: Auf der Party zu einem 18. Geburtstag in einer Kleingartenanlage an der Gerbermühlstraße im südlichen Stadtteil Sachsenhausen gerieten zwei Jugendliche gegen 23.30 Uhr in Streit.

In der Folge zog einer der beiden jungen Männer ein Messer und verletzte den anderen schwer, aber nicht lebensbedrohlich.“ (Polizei Frankfurt)

Während der Täter zunächst entkam, musste das 18-jährige Opfer in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die alarmierte Polizei nahm die Ermittlungen auf und nahm am Folgetag den als 17-Jährigen identifizierten Täter fest. Er wurde wegen des versuchten Tötungsdeliktes dem Haftrichter vorgeführt.

Auf Nachfrage erklärte die Polizei gegenüber der EPOCH TIMES, dass dem Opfer bei der Attacke in die Wange geschnitten wurde und ihm ein oder mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt wurden. Über den Ort der Festnahme des Täters wurde nichts bekannt gegeben.

Um einen Flüchtling handelte es sich dem Vernehmen nach nicht, wohl aber hat der Täter einen italienischen Migrationshintergrund. Der 17-Jährige war nicht als eingeladener Gast auf die Privatparty gekommen. Ob sein Besuch geplanter oder zufälliger Natur war, ist bisher noch nicht bekannt. (sm)