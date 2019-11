Frankfurt: Prozess gegen indisches Ehepaar wegen Spionage gestartet

Vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main hat am Donnerstag der Prozess gegen zwei mutmaßliche indische Spione begonnen. Die Anklage wirft einem Ehepaar vor, Informationen über Oppositionelle an den indischen Auslandsgeheimdienst weitergegeben zu haben.

Der 50-Jährige Manmohan S. soll spätestens ab Januar 2015 in elf Fällen Informationen über die Sikh-Szene und die Kaschmir-Bewegung in Deutschland weitergegeben haben.

Ab Juli 2017 soll sich auch seine Ehefrau, die 51-jährige Kanwal Jit K., in zwei Fällen beteiligt haben. Die Informationen sollen sie an als Konsuln getarnte Führungsoffiziere weitergegeben haben. Als Gegenleistung soll das Ehepaar einen Lohn von insgesamt 7200 Euro erhalten haben. (afp)