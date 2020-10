Frankreich: Polizei zerschlägt Kinderporno-Ring

Die französische Polizei hat nach eigenen Angaben einen Kinderporno-Ring zerschlagen. Rund 60 Verdächtige wurden festgenommen, wie die Ermittler am Donnerstag in Paris mitteilten. Sie sollen tausende von kinderpornografischen Fotos und Videos verbreitet haben. Vier mutmaßlichen Tätern wird zudem die Vergewaltigung von Minderjährigen zur Last gelegt.

Unter den Festgenommenen im Alter von 28 bis 75 Jahren seien unter anderem ein Sporttrainer, ein pensionierter Lehrer, ein Informatiker und ein Imam, sagte der Leiter des Polizeieinsatzes, Eric Bérot. „Alle gesellschaftlichen Milieus sind betroffen“, betonte er.

Unter den Verdächtigen aus verschiedenen französischen Landesteilen ist demnach nur eine Frau. Sie soll kinderpornografische Bilder mit ihrem Partner angeschaut haben. Mehrere mutmaßliche Täter sind der Polizei bereits wegen ähnlicher Verstöße bekannt. (afp)