Französischer Zoll beschlagnahmt auf Boot im Mittelmeer 7,4 Tonnen Cannabis

Auf einem Schnellboot im Mittelmeer hat der französische Zoll 7,4 Tonnen Cannabis sichergestellt. Die in 230 Päckchen verpackten Drogen hätten einen geschätzten Wert von 52 Millionen Euro gehabt, sagte der Chef der französischen Zolleinheit im Mittelmeer, Max Ballarin, am Samstag im südfranzösischen Toulon. Drei mutmaßliche Drogenhändler wurden demnach festgenommen und am Samstag der französischen Justiz übergeben.

Nach Angaben des Zolls entdeckte ein Überwachungsflugzeug am Donnerstag in internationalen Gewässern rund hundert Meter vor der algerischen Küste ein verdächtiges Schnellboot.

Dieses sei daraufhin von Einsatzkräften aufgebracht worden. Die drei Verdächtigen, die im Besitz türkischer Pässe waren, gestanden demnach, Drogen an Bord zu haben. Sie leisteten keinen Widerstand bei ihrer Festnahme.

Der Fund der Drogen zeige, welche Bedeutung der Handel mit Cannabis habe, sagte Staatsanwalt Xavier Tarabeux. Cannabis „überschwemmt den Markt“ in Europa. (afp)