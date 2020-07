Ludwigshafen: Frau bringt gefundenen Beutel mit mindestens 8.000 Euro zur Polizei

Eine 50-Jährige hat einen gefundenen Beutel mit mindestens 8.000 Euro zur Polizei gebracht. Die Frau hatte diesen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in einem Einkaufswagen gefunden.

In Ludwigshafen hat eine 50-Jährige einen herrenlosen Beutel mit mindestens 8000 Euro zur Polizei gebracht. Die Frau hatte diesen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in einem Einkaufswagen gefunden, wie die Beamten in der rheinland-pfälzischen Stadt am Donnerstag mitteilten.

Nach ihrer Entdeckung brachte sie den Beutel am Mittwoch demnach „direkt“ zu einer Polizeiwache. Die Beamten leiteten ihn an das Fundbüro weiter und bedankten sich bei der Frau für ihre Ehrlichkeit. (afp)