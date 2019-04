Freiburger Gruppen-Vergewaltigung: Nr. 11 und 12 verhaftet – Fahndung nach Nr. 13 (Phantombild)

Die Puzzleteile fügen sich zusammen und zwölf der dreizehn Tatverdächtigen der Gruppenvergewaltigung an einer 18-Jährigen in Freiburg sind ermittelt.

Die junge Frau war mit einer Freundin in einer Diskothek an der Hans-Bunte-Straße zu Gast. Dort erhielt sie von einem Mann ein Getränk und ging anschließend mit ihm, gegen Mitternacht, hinaus. In einem nahen Gebüsch, es war mittlerweile Sonntag, der 14. Oktober, fiel der Mann über sie her und vergewaltigte die inzwischen Wehrlose. Weitere Personen folgten dem Mann in gleicher krimineller Weise.

Verdächtiger Nr. 12, der Zeuge

Am Mittwoch, 3. April, gegen 16 Uhr wurde nun ein weiterer Tatverdächtiger, der zwölfte, in Freiburg festgenommen, nachdem das LKA weitere Spuren auswertete und dabei eine weitere DNA entdeckte.

Diese war identisch mit einer im bisherigen Verfahren aufgenommenen DNA eines Zeugen.

Es handelt sich hierbei um einen 33jährigen Mann deutscher Staatsangehörigkeit, gegen den das Amtsgericht Freiburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl erlassen hat.“ (Laura Riske, Polizeisprecherin)

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Haftbefehl aufgrund geeigneter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Nr. 11, Syrer, 21 Jahre

Bereits am 1. April, wurde der Tatverdächtige Nr. 11 ermittelt und festgenommen. Auch dieser, ein inzwischen 21-jähriger syrischer Staatsangehöriger, wurde aufgrund einer neu entdeckten DNA-Spur entdeckt und auch dieser war bereits als Zeuge in dem Fall in Erscheinung getreten.

Alle Tatverdächtigen im Überblick:

Nr. 1: Syrer, 19, Festnahme: 20.10.2018, in Flüchtlingsunterkunft in Freiburg

Nr. 2 – 7: Syrer, 20 – 29 Jahre, Festnahme: bis 25.10.2018, meist in Asylunterkünften, Stadtkreis Freiburg oder Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Nr. 8: deutscher Staatsangehöriger, 25, Festnahme: bis 25.10.2018, Stadtkreis Freiburg oder Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Nr. 9: Syrer, 18, Festnahme: 29.11.2018, im Stadtgebiet Emmendingen, aus Unterkunft im Landkreis Emmendingen, Drogendelikte, Beleidigung, Körperverletzung

Nr. 10: Algerier, 18, Festnahme: 19.12.2018, in Freiburg-Littenweiler; kein fester Wohnsitz; Drogen- und Eigentumsdelikte

Nr. 11: Syrer, 21, Festnahme: 01.04.2018, im Großraum Kenzingen

Nr. 12: deutscher Staatsangehöriger, 33, Festnahme: 03.04.2018, im Stadtgebiet Freiburg

Nr. 13: Phantombild

Fahndungsaufruf nach Nr. 13

Immer noch nicht ermittelt werden konnte Tatverdächtiger Nr. 13, nach dem mit einem Phantombild gesucht wird.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise unter Telefon 0761 / 882 – 5777 und fragt:

Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen machen?

Alter: 20 bis 25 Jahre

Gestalt: 1,90 – 1,95 Meter, muskulös, durchtrainiert

Aussehen: schwarze Haare (seitlich kurz, Deckhaar etwas länger), Bart (kein Vollbart, unten spitz zulaufend)

Bekleidung (am Tatabend): eng anliegender, blauer Pullover, dunkelbraune lange Hose, schwarze Sportschuhe

(sm)