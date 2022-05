Früherer AfD-Politiker Mandic wegen Körperverletzung verurteilt

Der ehemalige AfD-Politiker Dubravko Mandic ist vom Freiburger Landgericht wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts beleidigte Mandic vor drei Jahren einen Mann und verletzte ihn mit Tierabwehrspray. Der Mann war demnach zufällig in ein Handgemenge zwischen Mandic zwei jungen Männern geraten, von denen Mandic glaubte, dass sie AfD-Wahlplakate zerstören wollten.

Der Jurist wurde vom Gericht am Mittwoch außerdem dazu verurteilt, 3.000 Euro an die Freiburger Kinderkrebsklinik zu spenden. Mandic war in der vergangenen Woche aus dem Freiburger Gemeinderat ausgeschieden, dem er zuletzt als Parteiloser angehört hatte. Seinen Austritt aus der AfD hatte er im vergangenen Jahr erklärt. (afp/dl)