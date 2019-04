Geistig Verwirrter stört orthodoxe Ostermesse in München – Besucher fliehen in Panik

Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat am späten Samstagabend eine orthodoxe Ostermesse in einer Kirche in München gestört und damit zahlreiche Besucher in Panik versetzt.

Sie flohen Richtung der Ausgänge, dabei erlitten 24 von ihnen „minimale Verletzungen“, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ambulanter Behandlung vor Ort konnten sie demnach weiter am Gottesdienst teilnehmen.

Der Mann rief laut Polizei „gestikulierend und lärmend nicht verständliche Worte“ während der abendlichen Messe in der St.-Pauls-Pfarrkirche in der Ludwigsvorstadt. Messebesucher in Hörweite erschraken, einige von ihnen so sehr, dass sie „fluchtartig“ die Kirche verließen.

Weitere Besucher folgten. Aufgrund der „unkontrollierten Reaktionen“ mehrerer Menschen gleichzeitig kam es dann zu den Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Beamte nahmen den offenbar geistig Verwirrten fest. Nach vorläufigem Ermittlungsstand sei von dem Mann keine Gefahr für den Gottesdienst oder dessen Besucher ausgegangen, erklärte die Polizei. (afp)