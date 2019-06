Gewalt gegen Polizisten und fliegende Stühle im Asylheim Essenbach

Samstag, 15. Juni, Essenbach im Landkreis Landshut: An diesem Abend wurde die Polizei wegen einer angeblichen Schlägerei ins lokale Asylheim gerufen.

Vor Ort angekommen, fanden die Einsatzkräfte einen am Boden liegenden Afghanen vor – stockbetrunken und in seinem Erbrochenen liegend. Der Mann war nicht ansprechbar. Als die Beamten den Rettungsdienst alarmierten und den Mann in die stabile Seitenlage bringen wollten, „fing er an mit dem Kopf zu stoßen und mit den Beinen gegen die Beamten zu schlagen“.

Er musste durch weitere Beamte fixiert werden und wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Unvermittelt mischte sich ein weiterer Asylbewerber in das Geschehen ein und ging mit einer Glasflasche in drohender Haltung auf eine Polizeibeamtin los.“ (Polizeibericht)

Pfefferspray und mehrere Beamte waren nötig, den Mann in Gewahrsam zu nehmen und die Lage zu beruhigen.

Kurz darauf wurden Stühle durch die geschlossenen Fenster der Einrichtung auf die Straße geworfen, wobei fünf Fenster zu Bruch gingen.

Durch den Einsatz von starken Polizeikräften konnte wieder für eine Beruhigung gesorgt werden.“ (Gerald Raab, Polizeisprecher, PP Niederbayern)

Zudem musste ein Rädelsführer festgenommen werden.

(sm)