Gewaltausbruch in Wittenberger: Lehrer flüchtet nach Bedrohung durch Schüler (18) aus dem Klassenraum

Wittenberg, Sachsen-Anhalt, zwischen Leipzig und Berlin: Im Berufsschulzentrum Mittelfeld in der Lutherstadt gab es am Donnerstagmittag, 28. März, einen heftigen Streit zwischen einem Lehrer und einem Schüler syrischer Herkunft, der gegen 12.15 Uhr in eine gefährliche Bedrohung des Pädagogen gipfelte.

Nachdem der 18-Jährige den Unterricht massiv gestört hatte, forderte der Lehrer (59) ihn mehrfach auf, dies zu unterlassen.

In der weiteren Folge soll der Schüler dem Lehrer mit einer Schere gedroht haben. Als der Lehrer daraufhin aus dem Klassenraum flüchtete, soll der Täter einen Tisch nach ihm geworfen haben.“ (Polizei Sachsen-Anhalt)

Daraufhin flüchtete der 59-Jährige aus dem Klassenraum, worauf der junge Syrer noch einen Tisch nach dem Mann warf, glücklicherweise aber nicht traf.

Der Lehrer blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Eine Stellungnahme der Schulleitung war zu dem Vorfall offenbar nicht zu bekommen. (sm)