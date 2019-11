Immer noch keine Öffentlichkeitsfahndung und immer noch sind die Täter des Gleis-Mords im U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg auf freiem Fuß.

Dienstagnacht, kurz vor Mitternacht starb ein 30-jähriger Iraner, vom Zug erfasst. Er war mit seinem Onkel, einem Rollstuhlfahrer, unterwegs. Dann hatte es Streit mit einer Gruppe Männer gegeben, Südländer, so Medienangaben.

Beraubt und ermordet

Immer mehr Details über den Fall werden bekannt. Die „Bild“ hörte sich im Bahnhofsmilieu um, in der Trinker- und Drogenszene, wo Täter und Opfer bekannt gewesen sein sollen. Der ermordete 30-Jährige hatte hier oft Bier getrunken und Tabletten genommen. Die hatte er hier gekauft, so ein Mann der Szene. Ein anderer sagte dem Blatt:

Er war ein netter Mann, immer mit dem alten Rollstuhlfahrer unterwegs. Er begleitete ihn auch zum Arzt und die Tabletten, die sie dort bekamen, verkauften sie gemeinsam.“ (Insider)

Der Mann, einer, der hier schon länger in der Drogenszene lebt, erklärte, dass der Rollstuhlfahrer von der Gruppe ausgeraubt wurde, man nahm ihm die Tabletten und auch sein Geld weg: „Das Opfer wurde auf die Gleise getreten, als es dazwischen gehen wollte.

Fahndung läuft, bisher keine Verhaftungen

Offiziell gibt es keine Neuigkeiten. Das erfuhr die „Bild“ am Donnerstagnachmittag von der Staatsanwaltschaft. Umso verwunderlicher, dass immer noch nicht öffentlich gefahndet wird.

Neue Erkenntnisse zu der Tat am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg gebe es noch nicht, hieß es offiziell am Donnerstagnachmittag von der Staatsanwaltschaft. Doch eine Identifikation der Täter könnte durch die Aufnahmen der Überwachungskameras bald schon geschehen. Auch gab es zahlreiche Zeugen am Bahnsteig, als die Tat geschah.

Gleis-Morde …

In jüngster Vergangenheit sorgten bereits zwei Gleis-Morde deutschlandweit für Entsetzen: Am 20. Juli fiel eine 34-jährige Frau in Voerde einem Verbrecher zum Opfer und neun Tage später, am 29. Juli, wurden in Frankfurt ein kleiner Junge und seine Mutter von einem Mann in die Gleise gestoßen.Der 8-Jährige starb durch den Zug, während sich seine Mutter zur Seite rollen konnte. Sie waren gerade auf dem Weg in den Sommerurlaub … (sm)