Dienstag, 4. Februar, gegen 12 Uhr, in Graz: Ein 27-jähriger Mann attackierte auf der St.-Peter-Hauptstraße, Höhe Haus Nr. 63, eine ihm völlig unbekannte Frau, die auf dem Gehweg lief.

Der Tatverdächtige dürfte dabei mit einem Messer mehrmals auf die Frau eingestochen und diese dadurch lebensgefährlich verletzt haben.“ (Landespolizeidirektion Steiermark)

Passanten packten den Täter und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Opfer wurde im Landeskrankenhaus Graz notoperiert. Laut „Krone“ war der Zustand der zweifachen Mutter am Dienstagabend kritisch.

Die 33-Jährige ist am Nachmittag des 5. Feber 2020 ihren schweren Verletzungen erlegen.“ (LPD Steiermark)

Der 27-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Ein Motiv für die Tat konnte bisher nicht ergründet werden. Laut Polizeiangaben liegen jedoch Hinweise vor, „die auf eine mögliche psychische Erkrankung des Tatverdächtigen schließen lassen“.

Die Tat schockierte ganz Österreich. Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier zeigte sich in einem Facebook-Post tief betroffen von der Tat in seinem Heimatbezirk und bot der Opferfamilie seine Hilfe an: