Großbrand in Chemiewerk im Norden Frankreichs ausgebrochen

In einem Chemiewerk in der nordfranzösischen Stadt Rouen ist am Donnerstagmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Die Präfektur der Normandie rief Anwohner vorsorglich auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Verletzt wurde nach Behördenangaben bislang niemand. Die Fabrik des Unternehmens Lubrizol wird als besonders gefährlich eingestuft.

Gebäude im Umkreis von 500 Metern wurden evakuiert, erklärte der Präfekt Pierre-André Durand. Zudem blieben die Schulen geschlossen. Der Präfekt berichtete von einer „spektakulären Rauchwolke“ über dem Gebiet, in dem rund 500.000 Menschen leben. Es gebe „keine Anzeichen dafür, dass der Rauch eine Gefahr darstellt“, sagte der französische Innenminister Christophe Castaner dem Sender RTL.

In dem Chemiewerk werden Zusatzstoffe für Schmierstoffe hergestellt. Es ist Seveso-klassifiziert. Nach einer EU-Richtlinie gelten damit besonders strenge Sicherheitsauflagen. (afp)