Großbrand in Mülheim an der Ruhr

Zu einem Großbrand in einer Gewerbehalle in Mülheim an der Ruhr sind in der Nacht zum Montag rund 250 Feuerwehrleute ausgerückt.

In der Nacht brach das Feuer in einem rund 120.000 Quadratmeter großen Gewerbekomplex aus, wie die Mülheimer Feuerwehr mitteilte. Wegen der großen Ausdehnung des Brands waren auch Feuerwehrleute aus den Nachbarstädten Duisburg, Oberhausen und Essen im Einsatz.

Unterstützt wurde der Großeinsatz vom Rettungsdienst und dem Technischen Hilfswerk. Den Angaben zufolge rückten am Morgen außerdem 144 Einsatzkräfte der Bereitschaftsfeuerwehren aus Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und aus Neuss zur Ablösung an.

Wegen der starken Rauchbelästigung wurde über die Warnapp Nina dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zu der Brandursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. Am Vormittag dauerten die Löscharbeiten noch an. (afp)