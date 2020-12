Große Mengen Waffen und Munition bei Razzia in Frankreich entdeckt

Die französische Polizei hat bei einer Durchsuchung acht Tonnen Waffen beschlagnahmt, die größtenteils aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Auch wurden im südostfranzösischen Annecy 1,3 Tonnen Munition entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Teil dieser Munitionsvorräte stammt ebenfalls aus dem Weltkrieg.

Die Durchsuchung folgte den Angaben zufolge auf die Festnahme eines jungen Mannes, der des illegalen Waffenhandels verdächtigt wird. Er hatte seit mehreren Wochen Waffen unterschiedlichen Kalibers zum Kauf angeboten. Bei seiner Festnahme wurden neun Handfeuerwaffen bei ihm gefunden.

Der Verdächtige führte die Ermittler nach Angaben der Polizei dann am vergangenen Freitag zu Garagen in einem Industriegebiet, in denen die gewaltigen Waffen- und Munitionsmengen gelagert waren. (afp)