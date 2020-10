Großeinsatz der Polizei nach Banküberfall in Berlin: Geiseln befreit, Täter festgenommen

Nach einem Banküberfall ist die Berliner Polizei am Dienstag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Neben dem Tatverdächtigen sollen sich drei weitere Menschen in der Bankfiliale in einem Einkaufzentrum im Stadtteil Köpenick befinden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Rund 200 Polizisten waren demnach im Einsatz. Eine Postbankfiliale betroffen, wie die auf Twitter mitteilte. Die Polizisten sperrten den Bereich um das Center im Ortsteil Köpenick ab, sagte eine Sprecherin der Polizei.

„Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Bereich“, twitterte die Polizei Berlin. Zur Motivation und zum Tathintergrund konnte die Polizei keine Angaben machen.

Nach TAG24-Informationen soll es sich um eine Geiselnahme handeln. Die Polizei spricht lediglich von einer „Gefahrenlage“. Laut der Bild soll sich der Täter noch mit weiteren Personen in der Bank befinden. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Update

Nachdem sie längere Zeit in Kontakt mit dem Verdächtigen standen, konnten Einsatzkräfte diesen soeben festnehmen.

Er hatte zwei Frauen und einen Mann in der Postbank-Filiale bedroht.#Köpenick — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 6, 2020

Die Geiselnahme wurde mittlerweile bestätigt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.(afp/rm)