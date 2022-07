Großer Polizeieinsatz – Mehrere Menschen verletzt

Autos mit Einschusslöchern und mehrere Verletzte - in Halle gab es einen Großeinsatz der Polizei. Auch ein Hubschrauber kommt zum Einsatz.

In Halle hat es in der Nacht zum Dienstag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Es seien mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Halle. Zu Medienberichten, wonach es eine Schießerei gegeben haben könnte, gab er keine Auskunft.

Am Einsatzort waren am Dienstagmorgen mehrere Autos mit Einschusslöchern zu sehen. Die Polizei war weiter vor Ort, ein Hubschrauber flog über dem Einsatzgebiet. Die „Mitteldeutsche Zeitung“ hatte online zuerst über den Polizeieinsatz in Halle Neustadt berichtet.

Laut Berichten sollen zwei Gruppen mit Hieb- und Stichwaffen aufeinander losgegangen sein. Dabei seien am späten Montagabend mehrere Menschen verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Verletzten seien teils in Krankenhäusern medizinisch versorgt worden. Lebensgefahr besteht nach bisherigem Stand für keinen der Beteiligten.

Was genau im Bereich der Saaleaue geschah, versucht die Polizei derzeit zu ermitteln. In Kürze folgen weitere Meldungen. (dpa/mf)