Großfahndung in Düsseldorf: Blitzüberfall beim Juwelier – Gangster rasen mit Auto ins Schaufenster

Auf der Düsseldorfer Luxus-Einkaufsmeile "Königsallee" haben mindestens drei bewaffnete Täter einen Juwelier überfallen. Der Vorfall löste eine Großfahndung mit Hubschraubereinsatz aus.

Am Montagvormittag, 14. Dezember, kurz vor 10 Uhr, raste ein PKW absichtlich in der Düsseldorfer Luxus-Einkaufsmeile „Königsallee“ in den Nebeneingang eines Juwelierladens, der sich in der Schadowstraße befindet. Die Täter bedrohten die Mitarbeiter mit Pfefferspray und Schusswaffen.

In Minutenschnelle raffen sie sehr wertvolle Armbanduhren der Marke BREGUET zusammen, lassen den unfallbeschädigten Pkw zurück und flüchten auf zwei im Nahbereich bereitgestellten Motorrollern“, schreibt die Polizei Düsseldorf.

Laut Polizeibericht waren die Männer danach „wie vom Erdboden verschluckt“. Das Tatfahrzeug, einen älteren Opel Vectra mit gestohlenem Kölner Kennzeichen ließen die augenscheinlich jungen und mit Corona-Masken ausgestatteten Männer zurück.

Die Polizei löste unmittelbar nach der Tat eine Großfahndung aus, bei der ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Mittlerweile hat die Polizei auch die zur Flucht genutzten Motorroller am Hofgarten gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in ein anderes Fluchtfahrzeug umgestiegen sind.

Die Kriminalpolizei Düsseldorf bittet um Hinweise unter Telefon 0211 / 870 – 0 und fragt:

Wer hat zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr in diesem Bereich oder am östlichen Hofgarten verdächtige Beobachtungen gemacht?

(afp/sm)