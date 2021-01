Großfahndung in Ranstadt: 18-Jähriger erstochen – Zwei Jugendliche festgenommen

Messerstecher in Hessen verhaftet

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung im Bereich einer Schule in der hessischen 5.100-Einwohner-Gemeinde am späten Mittwochabend, 20. Januar, wurden am Donnerstagmorgen zwei tatverdächtige Jugendliche im Verlauf einer Großfahndung festgenommen worden.

„Angaben zu den genauen Tathintergründen können derzeit noch nicht gemacht werden“, erklärten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen in einer gemeinsamen Pressemitteilung nach dem Polizeieinsatz, bei dem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war.

Fest steht, dass am Tatabend gegen 22 Uhr „ein zuletzt in Glauburg gemeldeter 18-jähriger, rumänischer Staatsangehöriger mutmaßlich durch ein Messer im Oberkörperbereich tödlich verletzt wurde“, hieß es. Eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache wurde angeordnet.

Bei den Festgenommenen soll es sich dem Vernehmen nach um einen 16-jährigen Deutschen aus Ortenberg sowie einen 17-jährigen Deutschen aus Ranstadt handeln.

Bis spätestens Freitagabend wird entschieden, ob eine Vorführung beim zuständigen Haftrichter erfolgen wird. (sm)