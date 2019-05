Großfahndung in Uelzen: Messer, Schuss und Shisha-Shop – Attackierte Lüneburger Familienclan Ladengeschäft?

Noch am Abend des 14. Mai wurde das Fluchtfahrzeug in Uelzen, einer Kreis- und Hansestadt, die rund 35 Kilometer südlich von Lüneburg in Niedersachsen liegt, entdeckt.

Nun ermittelt die Polizei zu den Hintergründen und Tätern einer gefährlichen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz im Umfeld eines Ladengeschäftes. Der Fall soll Bezug zum kriminellen Clan-Milieu haben.

Nur Stunden zuvor in der Innenstadt

Am Nachmittag des 14. Mai, Bahnhofstraße in Uelzen: Drei junge Männer betreten gegen 17 Uhr einen Shisha-Shop. Es kommt aus bisher unbekanntem Grund zu einem verbalen Streit.

Im weiteren Verlauf verletzte einer der Täter einen 21 Jahre alten Angehörigen des Ladenbesitzers mit einem Gegenstand an der Hand.“ (Polizeibericht)

Vor dem Laden wurde dann durch einen der Täter aus einer scharfen Waffe ein Schuss abgegeben, ohne Personen zu treffen.

Die Männer stiegen eilig in ihr Fluchtfahrzeug, einen VW Golf 7 mit Hamburger Kennzeichen, wobei ihnen mehrere Seitenscheiben eingeschlagen wurden, bevor sie davonrasen konnten.

Der 21-jährige Verletzte musste ambulant behandelt werden.

Polizeihubschrauber über Uelzen

Die Polizei leitete umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei ein.“ (Kai Richter, Polizeisprecher, PI Lüneburg)

Die Beamten des Erkennungsdienstes sicherten derweil die Spuren am Tatort.

Bald schon konnte das beschädigte Fluchtfahrzeug im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Nähe des Uelzener Klinikums festgestellt werden. Hier hatten es die Täter zurückgelassen.

Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, die Spuren gesichert.

Spur führt nach Lüneburg

Nach Angaben von Polizeisprecher Richter erbrachten die Befragungen des Ladenbesitzers und weiterer Personen einen ersten Hinweis zu den drei Tätern und den Hintergründen des Streits.

Wie die lokale „Lünenpost“ nach Angaben aus Polizeikreisen berichtet, führe die Spur der Täter nach Lüneburg. Es sei schnell herausgekommen, dass wohl Mitglieder bekannter Lüneburger Familienclans hinter der Attacke stehen sollen. In Lüneburg beobachte man gerade auch die Straftaten der Clans besonders aufmerksam. Anfang der Woche sollen zahlreiche Autos von Verdächtigen kontrolliert worden sein, wobei in jedem dritten Wagen etwas gefunden wurde. Was, das wurde nicht bekannt gegeben.

(sm)