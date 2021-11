Großrazzia wegen illegaler Schleusung von Prostituierten

Mehr als 350 Ermittler sind am Montag in Norddeutschland zu einer Razzia wegen illegaler Schleusungen im Zusammenhang mit dem kriminellen Prostitutionsgewerbe ausgerückt.

Bei der Aktion wurden 16 Objekte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen durchsucht sowie zwei Haftbefehle vollstreckt, wie Polizei und Bundespolizei in Hamburg und Hannover mitteilten.

Vorausgegangen waren demnach verdeckte Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität. Nach Angaben der Beamten sollen insgesamt drei beschuldigten Frauen und Transsexuelle aus dem Ausland illegal eingeschleust worden sein.

Parallel zu den Razzien in Norddeutschland wurde am Montag zudem eine Anschrift in Ungarn von der dortigen Polizei durchsucht. Die Beamten beschlagnahmten neben Beweismitteln unter anderem auch Vermögenswerte im sechsstelligen Eurobereich, wie sie mitteilten. Insgesamt waren etwa 360 Einsatzkräfte an der Aktion beteiligt. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!