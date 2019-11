Halloween, Nacht zum 1. November, Ulm: In dieser Nacht war ein 14-jähriges Mädchen mit Freundinnen in der Donaustadt unterwegs, als sie auf eine Gruppe junger Asylbewerber stießen. Anstatt mit den Mädchen zusammenzubleiben, ließ sie „sich offenbar darauf ein, mit ihnen zu gehen“, weil sie einen von ihnen näher kannte. Wie konnte sie auch ahnen, dass sie in dieser Nacht Opfer einer Gruppenvergewaltigung werden sollte.

Im Wohnhaus eines der Verdächtigen sei die Jugendliche dann vergewaltigt worden, schilderte sie später ihren Eltern, dann der Polizei.“ (Polizeibericht)

Tatverdächtige verhaftet

Die Polizei konnte fünf Asylbewerber ermitteln. Im weiteren Verlauf durchsuchten Einsatzkräfte am 8. November vier Wohnungen im Filstal und im Illertal und nahmen die Verdächtigen im Alter von 14 bis 26 Jahren vorläufig fest.

Am nächsten Tag wurde gegen einen 26-Jährigen und einen Jugendlichen (16) sowie am Dienstag gegen einen 15-Jährigen Haftbefehl erlassen. Die anderen beiden wurden laufen gelassen.

Zwei weitere Verdächtige im Alter von 14 und 24 Jahren sind auf freiem Fuß.“ (Polizeisprecher)

Asylgrund: „Flucht“ – Festnahmegrund: Gruppenvergewaltigung

Nach Angaben der „Bild“ habe die Staatsanwaltschaft die Nationalität der Tatverdächtigen verschwiegen, da dies „keine Bedeutung für das Verfahren“ habe.

Bei allen Verdächtigen sei jedoch der Grund für ihren Asylantrag „Flucht“ gewesen, so Behördensprecher Michael Bischofberger.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen weiterhin auf Hochtouren. (sm)