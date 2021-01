Haftbefehl gegen Jugendlichen wegen tödlicher Messerattacke auf 18-Jährigen in Ranstadt

Kräfte der polizeilichen Spurensicherung an einem Tatort. Foto: iStock

Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 18-Jährigen an einer Schule im hessischen Ranstadt im Wetteraukreis sitzt ein 16-Jähriger nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Gießen wirft dem Jugendlichen Totschlag vor, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Ein 17-Jähriger wurde aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, weil kein dringender Tatverdacht mehr gegen ihn bestand.

Die beiden Minderjährigen waren am Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Am Mittwochabend wurde der 18-Jährige bei einer Auseinandersetzung mutmaßlich durch ein Messer tödlich verletzt. Das Opfer starb laut Obduktionsergebnis an einer Stichverletzung im Oberkörper. Angaben zu den Tathintergründen machten die Ermittler nicht.

Insgesamt sollen an der Auseinandersetzung vier Jugendliche teilgenommen haben, wie verschiedene Medien berichten. Neben den beiden Verdächtigen und dem Opfer soll auch ein mutmaßlicher Freund des Niedergestochenen involviert sein. (afp/er)