Hamburg-Bramfeld, Nacht zum Montag, 11. November: Ein Anwohner eines Wohngebietes alarmiert gegen 23 Uhr die Polizei, als er von seinem Balkon aus sieht, dass ein Fremder eine offenbar tote Frau an einem Hauseingang an der Straße ablegt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften eilte zum angegebenen Ort und fand eine Frauenleiche vor.

Polizei, Feuerwehr und Landeskriminalamt waren die ganze Nacht über aktiv, wie ein Polizeisprecher sagte. Man ging von einem Tötungsdelikt aus.

Dabei überprüften die Ermittler mehrere Wohnungen und befragten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses, aus dem der Fremde die Frauenleiche offenbar herausgetragen hatte.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei der Toten um eine etwa 50 Jahre alte Frau.

Es spricht alles dafür, dass sie aufgrund einer Erkrankung verstorben ist.“ (Polizeisprecher)

Wie Anwohner des Hauses der Polizei mitteilten, soll die Frau schon länger krank gewesen sein.

Zunächst unklar war jedoch, wer die tote Frau an der Straße abgelegt hatte und warum, berichtete unter anderem der „NDR“. (dpa/sm)