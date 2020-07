Hamburg: Iranische Geldwäscher-Familie schmuggelte fast fünf Mio Euro Bargeld aus Drogengeschäften ins Ausland

Nach längeren verdeckten Ermittlungen haben die Hamburger Sicherheitsbehörde eine Bande mutmaßlicher Geldwäscher zerschlagen und ein Millionenvermögen beschlagnahmt. Es geht um den illegalen Transport von fast fünf Millionen Euro in bar.

Nach längeren verdeckten Ermittlungen haben die Hamburger Sicherheitsbehörde eine Bande mutmaßlicher Geldwäscher zerschlagen und ein Millionenvermögen beschlagnahmt.

Die Vorwürfe richten sich im Kern gegen ein iranisches Ehepaar und dessen erwachsene Söhne, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten. Dazu kommen noch mehrere mutmaßliche Komplizen.

Bargeld stammt vermutlich aus Drogengeschäften

Die Bande soll hohe Bargeldbeträge ins Ausland transportiert haben, die nach Erkenntnissen der Justiz vor allem aus Drogengeschäften stammten.

Insgesamt geht es demnach um fast fünf Millionen Euro, die Helfer per Auto oder Flugzeug bei 50 Transaktionen hauptsächlich nach Spanien brachten.

Die Täter wurden für ihre Dienste dabei anteilig entlohnt. Bei ihnen handelt es sich den Ermittlern zufolge um ein iranisches Ehepaar im Alter von 68 und 69 Jahren sowie deren zwei 35- und 42-jährige Söhne, die beide deutsche Staatsbürger sind.

Nach Razzia fünf Verdächtigte in U-Haft

Dazu kommen weitere mutmaßliche Mittäter im Alter von 41 bis 77 Jahren. Nach mehrere Razzien in den vergangenen Tagen sitzen fünf Verdächtige in Untersuchungshaft. Zuvor sicherten die Behörden nach eigenen Angaben Vermögenswerte in Höhe von mehr als 15 Millionen Euro.

Bei den Razzien in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein stießen sie darüber hinaus auf insgesamt 1,3 Millionen Euro in bar, zwei scharfe Schusswaffen sowie Drogen.

Durchsucht wurden neben etlichen Wohnungen auch ein Goldhandel in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs und ein weiteres Geschäft im Hamburger Stadtteil St. Georg, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Ermittlungen sind noch nicht beendet

Bei den Durchsuchungen seien Beweismittel wie elektronische Geräte und Unterlagen beschlagnahmt worden. Diese würden nun ausgewertet.

Die Beamten gingen davon aus, dass die Beschuldigten die für den Transport vorgesehenen Beträge von kleinen Stückelungen in große Scheine umtauschten, um das Volumen zu verkleinern und diese besser tarnen zu können. Dies geschah demnach offenbar in dem Geschäft in St. Georg. Dort stießen sie auch auf Geldbanderolen.

Große Geldnoten wie der 500-Euro- und der 1000-Franken-Schein sind Experten zufolge ein sehr beliebtes Mittel von Geldwäschern und anderen Kriminellen.

Im alltäglichen Zahlungsverkehr spielen sie dagegen praktisch keine Rolle. Immer wieder wird daher auch eine Abschaffung gefordert. Die Europäische Zentralbank gibt seit April 2019 keine neuen 500-Euro-Scheine mehr aus. Die zuvor in Umlauf gebrachten Banknoten bleiben allerdings weiterhin gültig. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Sozialistische und kommunistische Gruppen arbeiten unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Seit 300 Jahren und mehr wird die traditionelle Gesellschaftsordnung angegriffen und eine kriminelle Herrschaft des Pöbels etabliert.

„Mitglieder und Frontorganisationen müssen unsere Kritiker ständig in Verlegenheit bringen, diskreditieren und herabsetzen … Wenn Gegner unserer Sache zu irritierend werden, brandmarkt Sie als Faschisten oder Nazis oder Antisemiten. … Bringt diejenigen, die sich uns widersetzen, ständig mit Namen in Verbindung, die bereits einen schlechten Ruf haben. Diese Verbindung wird nach ausreichender Wiederholung in der Öffentlichkeit zur ‚Tatsache’ werden.” So steht es in den Richtlinien der Kommunistischen Partei der USA (1956).

Kampf, Gewalt und Hass sind ein wichtiger Bestandteil der kommunistischen Politik. Während der Kommunismus Hass und Spaltung unter den Menschen schürt, korrumpiert er die menschliche Moral. Menschen gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen, ist eines der Mittel, mit dem dieser Kampf geführt wird – genau darum geht es in diesem Buch.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]