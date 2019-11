Hannover: Polizei verbietet NPD-Aufmarsch wegen Gefährdung öffentlicher Sicherheit

Die Polizei in Hannover hat einen von der rechtsextremen NPD für Samstag angekündigten Aufmarsch in der Stadt verboten. Durch „öffentliche Quellen“ seien Tatsachen bekannt geworden, die „eine unmittelbare Gefährdung für die öffentliche Sicherheit“ durch die geplante Versammlung belegt hätten, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Daher sei die Kundgebung durch eine Verfügung verboten worden.

Anhänger der NPD wollten am Samstagnachmittag in der Innenstadt demonstrieren. Im Fokus stand dabei der Protest gegen Journalisten, die schwerpunktmäßig über das rechtsextreme Milieu in Deutschland schreiben. Im Demonstrationsaufruf auf ihrer Website führte die NPD Niedersachsen dazu zehn Journalisten namentlich auf. (afp)