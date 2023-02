Heftige Schneefälle stoppen Verkehr auf A72 bei Zwickau

Verkehrschaos in Sachsen: Das THW muss anrücken, um beim Freischleppen gestrandeter Lastwagen zu helfen.

Dichtes Schneetreiben hat am Samstag den Verkehr auf der Autobahn 72 im Südwesten Sachsens zeitweise zum Erliegen gebracht. Mehrere Lastwagen blieben auf der vollkommen verschneiten Fahrbahn zwischen Zwickau-Ost und Hartenstein liegen.

Ein Lkw rutschte in die Leitplanke, konnte jedoch später die Fahrt fortsetzen. Das Technische Hilfswerk half mit schweren Fahrzeugen beim Freischleppen der gestrandeten Lastwagen.

Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn Richtung Leipzig am Abend für rund zweieinhalb Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Verletzte wurden auf der A72 zunächst keine gemeldet.

Auch auf der A4 gibt es schneebedingte Unfälle. Westlich von Chemnitz rutschte am Sonntagvormittag ein Wagen bei winterlichem Wetter in die Mittelleitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, die A4 musste jedoch für 40 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 58-Jährige verlor zwischen den Anschlussstellen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal die Kontrolle. Das Auto ohne Winterreifen unterwegs war.

Der Deutsche Wetterdienst erwartete ein Wochenende mit „winterlichem Charakter“. Vor allem im Erzgebirge rechnen die Meteorologen mit Schnee, der auch liegen bleibt. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee seien dort möglich. Auch in den Tieflagen kann laut DWD Schnee fallen, wenn auch nur in Form von Schauern.