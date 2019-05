Hinterhältige Attacke: Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger in Südafrika von Kampfsportler angegriffen (+Video)

Der Hollywoodschauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, wurde im südafrikanischen Johannesburg bei einem sportlichen Wettkampf im Sandton Convention Centre hinterrücks von einem jungen Mann angegriffen.

Wie „Epochtimes France“ berichtet, war Schwarzenegger am Samstag, 18. Mai, auf dem Wettbewerb „Arnold Classic Africa 2019“, um die Teilnehmer in der Sporthalle zu unterstützten.

Als der 71-Jährige gerade Selfies mit Fans machte, sprang ihm der Täter mit einem Sidekick in den Rücken.

Der US-Österreicher wurde ein wenig nach vorn in die anderen Personen hineingestoßen. Der Angreifer stürzte vom Rückprall jedoch zu Boden. Der Sicherheitsdienst war sogleich zur Stelle, um den Mann zu überwältigen, wie im Video zu sehen ist.

Der in der Steiermark geborene ehemalige Mister Universum setzte sich anschließend zu den Kampfrichtern an den Tisch. Später verließ er die Sporthalle mit einer Eskorte. Auf Twitter kommentierte der Hollywoodstar den Vorfall:

Über das Motiv des Angriffs gibt es bisher keinen Anhaltspunkt. (sm)

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.

— Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019