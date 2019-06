Hubschrauber über Dessau-Roßlau: Sexualdelikt gegen Minderjährige löst Spontan-Demo aus

Ein ungewohnter Anblick in Roßlau: Am Pfingstsonntag kreiste ein Hubschrauber in der Mittagszeit über den Köpfen der Einwohner. Grund hierfür war laut „Mitteldeutscher Zeitung“ eine ausgelöste Fahndung.

Wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung wurde nach einem Mann gesucht. Inzwischen wurde der vermeintliche Täter von der Polizei festgenommen. Dies bestätigte die Polizeiinspektion Dessau laut „MZ“. Weder zu Alter und Nationalität des Täters, noch zum Alter des Opfers machte die Polizei Angaben.

Aus Twitterkreisen heißt es, dass ein 9-jähriges Mädchen von einem“ Rastazopfträger“ vergewaltigt worden sei. Die Aufregung hatte in Roßlau für große Unruhe gesorgt. Zu einer Spontan-Demo hatten sich am Abend etwa 100 Teilnehmer am Bahnhof versammelt. Sie forderten „Schützt unsere Kinder“, meldete „MZ“.

Sven Liebich:

Heute ca. 9 jähriges Mädchen in #Rosslau von Rastazopfträger vergewaltigt, mutige Bürger incl. Polizeihubschrauber haben das Dreckschwein gefasst😡😡😡 #TEILEN! pic.twitter.com/JrMHsfc7ZF — Mr. Mind (@Anon_FreeWorld) June 9, 2019

Ganz anders sieht das dieser Twitter-Nutzer. Er schreibt:

In Roßlau hat heute Abend eine rechtsextreme Versammlung stattgefunden. Hintergrund ist der mutmaßliche sexuelle Übergriff auf ein Kind durch einen dunkelhäutigen Mann. An der Demo nahmen ca.100 Personen teil. Anmelder war der bekannte Neonazi Sven Liebich aus Halle.

