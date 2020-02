In Menden vermisstes Mädchen vermutlich im Fluss ertrunken

Ein im nordrhein-westfälischen Menden vermisstes zehn Jahre altes Mädchen ist aller Wahrscheinlichkeit nach in den Fluss Hönne gefallen und ertrunken. Die Polizei setzte im Rahmen einer erneuten groß angelegten Suche einen Suchhund ein, der die Fährte des Kinds aufnehmen konnte, teilte die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Sonntag mit. Die Fährte verliere sich aber an der Hönne.

Aufgrund einer weiteren Zeugenaussage sei davon auszugehen, dass das behinderte Mädchen in den Fluss gefallen ist. Dort konnte sie trotz des Großeinsatzes unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und einem Sonar-Boot des Technischen Hilfswerks aber bisher nicht gefunden werden.

An der Suche nach dem Mädchen beteiligten sich auch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und mehrere hundert freiwillige Helfer. Erste Suchmaßnahmen liefen bereits am Samstag. Das Mädchen kann wegen seiner Behinderung nicht sprechen. (afp)