Indianapolis: Junge Mutter wird nach Streit wegen „Black Lives Matter“ erschossen

Eine Frau aus Indianapolis wurde am Sonntag, dem 5. Juli, entlang des Kanals erschossen, nachdem ein Streit um „Black Lives Matter“ ausgebrochen war, wie mehrere Medien berichten.

Laut WTHR war die Frau, Jessica Doty Whitaker, mit ihrem Verlobten, Jose Ramirez, zusammen, als sie am Kanal erschossen wurde. Fox 59 berichtete, dass dies der zweite Mord war, der sich innerhalb einer Woche am Kanal ereignete.

Ramirez sagte, dass sie am Sonntag um 3 Uhr morgens am Kanal spazieren gingen, als die beiden mit einer anderen Gruppe von Personen – vier Männer und eine Frau – in einen Streit über „Black Lives Matter“ gerieten, berichtete das WTHR. Ramirez sagte weiter, dass während des Streits einer der Leute aus der anderen Gruppe eine Waffe zog, und er zog auch eine, aber der Streit deeskalierte bald, und die beiden Gruppen konnten sich aussprechen.

Laut Ramirez fielen, kurz nachdem die beiden Gruppen getrennte Wege gegangen waren, Schüsse auf den Kanal und Whitaker wurde laut WTHR getroffen.

„Ich habe sie tatsächlich gehalten, als es geschah. Sie fiel einfach hin. Ich drehte mich um und eröffnete ebenfalls das Feuer. Aber das ist nur eine Reaktion. Ich habe niemanden gesehen“, sagte Ramirez, obwohl er hoffte, dass die Schüsse, die er abfeuerte, am Ende niemanden verletzen würden, berichtete die Nachrichtenagentur.

„Die Sache sei geklärt, dachten wir, und dann gingen sie den Hügel hinauf und waren weg. Aber sie saßen auf der St. Claire und warteten darauf, dass wir unter die Brücke kamen, und da wurde sie erschossen“, sagte Ramirez laut Fox 59.

Whitaker wurde ins Krankenhaus gebracht, erlag aber schließlich ihren Verletzungen. Sie war 24 Jahre alt.

„Sie hätte nicht ihr Leben verlieren dürfen. Sie hat einen 3 Jahre alten Sohn, den sie sehr liebte“, sagte Ramirez laut Fox 59. Er sagte, es sei schwer, Whitakers Sohn, der die Auswirkungen des Todes seiner Mutter nicht verstand, die Nachricht zu überbringen.

„Ich will nur Gerechtigkeit für Jessica und ihren Sohn und ihre Familie“, sagte Ramirez.

„Ich will nur, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Arlena Doty, Whitakers Mutter, laut WTHR.

Das Indianapolis Metro Police Department versucht derzeit, die in den Fall verwickelten Personen ausfindig zu machen.

Whitakers Familie wünscht sich mehr Sicherheit entlang des Kanals zur Nachtzeit – dies ist die dritte Schießerei entlang des Kanals innerhalb einer Woche.

„Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor sie ihn schließen?“ sagte Doty laut WTHR. „Und ich will nicht, dass der Kanal geschlossen wird. Ich will nur, dass der Kanal sicherer gemacht wird.“

