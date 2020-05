Intensivtäter wegen Corona-Krise vorläufig freigelassen – fünf Wochen später ersticht er einen 17-Jährigen

Ein 18-jähriger Bielefelder hat in der Nacht zum 1. Mai einen 17-Jährigen in Raubabsicht überfallen und erstochen. Eigentlich hätte er in Untersuchungshaft sitzen sollen, doch wegen der Corona-Krise wurde er vorläufig aus der Haft entlassen. Über den Fall berichtete das „Westfalen-Blatt“.

Der der Polizei und Justiz bereits bekannte Intensivtäter Eduard T. kam im Herbst 2019 hinter Gitter. Gegen den jungen Mann laufen mehr als ein Dutzend Verfahren wegen zahlreicher Gewaltdelikte von brutalen Raubüberfällen bis zur Vergewaltigung einer Jugendlichen.

Bereits Mitte September hatte er einen ähnlichen Raubüberfall begangen. Dabei schlug er einem Mann mit einem Nothammer aus einer Stadtbahn auf den Kopf und verletzte ihn dabei schwer. Seine Beute war ein Handylautsprecher.

Richterin sagte Prozess wegen Corona-Krise ab

Die Richterin sagte den für den 3. April geplanten Prozess wegen Corona-Maßnahmen ab. Der Täter kam vorläufig auf freien Fuß. Ein Sprecher des Amtsgerichts Bielefeld sagte gegenüber der Zeitung, die Richterin habe angenommen, in dem Gerichtssaal habe der Mindestabstand nicht eingehalten werden können.

Wie sich inzwischen herausgestellt hat, wäre der für den 3. April terminierte Prozess möglich gewesen, da die Verhandlung im größten Saal des Amtsgerichts geplant war. In diesem Sitzungssaal wäre die Einhaltung der Abstandsregelungen laut Gerichtssprecher kein Problem gewesen.

Seit letztem Samstag sitzt der 18-jährige Intensivtäter wieder in U-Haft, diesmal wegen Verdacht auf Totschlag. Bei dem Versuch, in der Nacht zum 1. Mai einen 17-jährigen Deutsch-Tschechen an einer Straßenbahnhaltestelle auszurauben, kam es zum Streit. Der Täter stach mit einem Messer mehrfach auf das Opfer ein. Der junge Mann starb später in einem Krankenhaus. (nh)