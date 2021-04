Junge Frau von 13- und 14-Jährigen in Parkhaus in Hagen mutmaßlich vergewaltigt

Eine 21-jährige Frau ist in einem Parkhaus in Hagen am Freitagnachmittag (26.3.) mutmaßlich von zwei Jugendlichen vergewaltigt worden. Das Parkhaus befindet sich über der Hagener Polizeihauptwache.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 13-Jährigen und um einen 14-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der ältere Tatverdächtige befindet sich demnach in Untersuchungshaft und ist polizeibekannt aufgrund mehrerer Delikte von Sachbeschädigung – bis hin zu Einbruch, berichtet die „Bild“-Zeitung.

Der 13 Jahre alte Beschuldigte sei dem Jugendamt übergeben worden – er ist noch strafunmündig.

Die Jugendlichen werden verdächtigt, die Frau am späten Freitagnachmittag in einem Parkhaus im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs vergewaltigt zu haben.

Die junge Frau erstattete nach der Tat Anzeige. Zuvor haben alle gemeinsam anscheinend Alkohol konsumiert, schreibt die „Bild“-Zeitung. Zwei weitere männliche Bekannte der Tatverdächtigen sollen bei der Tat ebenfalls anwesend gewesen sein. Eine Überwachungskamera soll die Tat aufgezeichnet haben, heißt es in dem „Bild“-Artikel.

Der genaue Tathergang und die Tatumstände seien Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Der Opferschutz habe zu der 21-Jährigen Kontakt aufgenommen. Nähere Angaben zu den Beschuldigten machte die Polizei aufgrund ihres Alters zunächst nicht. (afp/er)

