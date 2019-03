Keine Zigarette für Schnorrer: Junger Mann von Trio in München zu Boden geprügelt und beklaut

Am 9. März, gegen 1 Uhr nachts, ging ein junger Mann in München auf der Sonnenstraße in Richtung Sendlinger Tor, als er plötzlich von hinten rüde angerempelt wurde. Als er sich umdrehte, standen drei Männer vor ihm. Einer der Typen verlangte eine Zigarette von ihm.

Als er ablehnte, dem Mann eine Zigarette zu geben, prügelten die drei Ganoven auf den 20-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden ging. Dabei verlor er sein Handy und seine Geldbörse. Die Ganoven griffen sich sogleich die Habseligkeiten und suchten das Weite. Sie verschwanden in Richtung Karlsplatz.

Der 20-Jährige wurde bei der Attacke glücklicherweise nur leicht verletzt. Er erstattete gegen 14 Uhr Anzeige bei der Polizeiinspektion München, berichtet die „TZ“.

Die Polizei München, Kommissariat 21, bittet nun um Hinweise von Zeugen unter Telefon 089 / 2910 – 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Alter: ca. 25 Jahre, männlich

Gestalt: etwa 1,80 Meter, schlank

Aussehen: südländische Erscheinung, schwarze, kurze Haare, Drei-Tage-Bart

Bekleidung: dunkelgraues T-Shirt

Besonderheiten: sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

Täter 2:

Alter: ca. 25 Jahre, männlich

Gestalt: etwa 1,75 Meter, schlank

Aussehen: südländische Erscheinung, schwarze, kurze Haare, Drei-Tage-Bart

Bekleidung: dunkelgrün-kariertes Hemd

Besonderheiten: sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

Täter 3:

Alter: ca. 25 Jahre, männlich

Gestalt: etwa 1,75 Meter, schlank

Aussehen: südländische Erscheinung, schwarze, mittellange Haare, Drei-Tage-Bart

Besonderheiten: sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

(sm)