Kettensägen-Attacke in Sachsen: 37-Jähriger geht mit laufendem Motor auf Familie los

Mit einer Kettensäge ist ein 37-Jähriger in Sachsen auf seine Familie losgegangen. Wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte, kam es in Steinberg im Vogtlandkreis am Dienstagabend zu einem Streit zwischen mehreren Familienmitgliedern. Der Mann lief in dessen verlauf mit der Kettensäge auf seine Verwandten zu.

Der Motor lief zwar, doch die Kettenbremse war aktiviert. Verletzt wurde niemand, der Mann konnte überwältigt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille. (afp)