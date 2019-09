Klimaaktivisten besetzen Paulskirche in Frankfurt am Main

Am Rande des Klimastreiks haben mehrere Demonstranten am Freitag die Paulskirche in Frankfurt am Main besetzt. Etwa 30 Aktivisten hielten sich im Plenarsaal des Gebäudes auf, wie ein Sprecher der Polizei der Nachrichtenagentur AFP sagte. Weitere Details seien noch nicht bekannt.

Einem Bericht der „Frankfurter Rundschau“ zufolge bildete sich vor der Kirche eine Spontandemonstration. Touristen würden daran gehindert, das Gebäude zu betreten. Bei Twitter zeigten Bilder Demonstranten mit einem Transparent auf einem Podium des Saals. IN Frankfurt beteiligten sich laut jüngsten Polizeiangaben am Freitag rund 20.000 Menschen am Klimastreik. (afp)