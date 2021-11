Kolbermoor: Vergewaltigung vereitelt – Helferin schwer verletzt

In Kolbermoor bei Rosenheim wurde eine Frau Opfer einer versuchten Vergewaltigung. Eine Anwohnerin eilte ihr zu Hilfe, worauf der Angreifer die Frau im Gesicht schwer verletzte. Sie musste in einer Spezialklinik operiert werden. Die Polizei nahm einen 17-Jährigen fest. Untersuchungshaft wurde nicht verhängt.

Wie die Polizei in Oberbayern meldet, kam es am frühen Samstagmorgen, 20. November 2021, gegen 1:40 Uhr, zu einem sexualmotivierten Angriff auf eine 37-jährige Frau in Kolbermoor, einer 18.000-Einwohnerstadt im Alpenvorland bei Rosenheim. Eine 52-jährige Frau, die das Geschehen bemerkte, eilte hinzu und wurde von dem 17-jährigen Täter schwer verletzt.

Nächtliche Begegnung

Den Angaben der Behörden nach hatte der jugendliche rumänische Staatsbürger die 37-Jährige im Bereich der Ganghofer Straße angegriffen. Er habe sie gewürgt und dann versucht, ihr die Hose herunterzuziehen. „Die Frau setzte sich massiv zur Wehr, woraufhin der Tatverdächtige und sein Begleiter die Flucht ergriffen“, schildert die Polizei die Situation. Eine Anwohnerin sei auf das Verbrechen aufmerksam geworden und eilte dem Opfer zu Hilfe.

Rückkehr zum Tatort

Schließlich kehrten der Angreifer und sein Begleiter zum Tatort zurück. „Der 17-Jährige habe sich dabei als Polizeibeamter ausgegeben und habe zudem versucht, den Rucksack der 37-Jährigen an sich zu reißen, was die 52-jährige Anwohnerin verhinderte“, heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd weiter. Daraufhin schlug der 17-Jährige die Anwohnerin „so massiv ins Gesicht“, dass diese „schwerste Gesichtsverletzungen erlitt“. Anschließend flüchteten der Täter und sein Begleiter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Operation in Spezialklinik

Die 37-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Für die Anwohnerin, die Helferin in der Not, ging die Sache schlimmer aus. „Die 52-jährige Frau musste nach medizinischer Erstversorgung vor Ort aufgrund der komplexen und schwerwiegenden Gesichtsverletzungen in eine Spezialklinik nach München verbracht und operiert werden“, berichtet die Polizei weiter.

Keine Untersuchungshaft

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 17-Jährige von den Einsatzkräften gestellt und festgenommen. Nach der Überstellung an den zuständigen Ermittlungsrichter am Sonntag verweigerte dieser einen Untersuchungshaftbefehl und ließ den 17-Jährigen wieder laufen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Rosenheim unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, „wegen versuchter Vergewaltigung, versuchten schweren Raubes sowie schwerer Körperverletzung“. (sm)

