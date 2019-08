Blaulicht Tragödie bei Blumenfest in Kolumbien – Zwei Soldaten stürzen bei Flugshow in den Tod

Tausende Zuschauer verfolgten das Unglück am Himmel. Während des jährlich stattfindenden Blumenfestivals in Medellin riss plötzlich das Seil des Hubschraubers, an dem zwei Soldaten die kolumbianische Flagge halten.