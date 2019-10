Blaulicht » Politik » Europa Kuopio/Finnland: Schüler tötet Mädchen in Schule mit Schwert – Täter laut Video mit zwei Schüssen verletzt – Zehn Verletzte

Bei einem Amoklauf in einer Berufsschule in Finnland wurde eine junge Frau getötet und zehn weitere Personen verletzt. Der Täter, ein Schüler, kam mit einem säbelartigen Schwert in den Klassenraum.