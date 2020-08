Lehrer in Baden-Württemberg wegen Missbrauchsverdachts in Untersuchungshaft

In Baden-Württemberg ist ein Lehrer unter dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs in Untersuchungshaft genommen worden. Der 62-Jährige soll sich an zwei Schülerinnen vergangen haben, wie die Polizei Aalen und die Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall am Freitag mitteilten. Eine 14-jährige Schülerin hatte sich demnach vor den Sommerferien an ihren Schulsozialarbeiter gewandt und angegeben, von ihrem Klassenlehrer sexuell missbraucht worden zu sein.

Die Tat soll sich bereits vor mehreren Jahren ereignet haben. Im Verlauf der Ermittlungen habe sich eine weitere minderjährige Schülerin gemeldet, an der sich der Lehrer nach deren Angaben ebenfalls vergangen haben soll. Bei einer Hausdurchsuchung wurde der Tatverdächtige festgenommen. Ein Haftrichter erließ anschließend Haftbefehl. Die Ermittlungen dauerten an. (afp)