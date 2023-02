Leichen einer Frau und eines Kleinkinds in Berliner See gefunden

Im Berliner Bezirk Pankow sind am Montag die Leichen einer Frau und eines Kleinkindes in einem See gefunden worden. Passanten hätten die Leichen gegen 16:30 Uhr im Weißen See entdeckt, erklärte die Polizei Berlin im Onlinedienst Twitter. Demnach hat die Mordkommission die Ermittlungen zur Identität und zu den Umständen des Todes aufgenommen.

Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP am Montagabend, dass die Todesumstände noch ungeklärt seien. Die Untersuchungen am Fundort seien vorerst abgeschlossen.

Der Weiße See liegt mitten im Nordosten von Berlin gelegenen Ortsteil Weißensee und verfügt unter anderem über ein Strandbad. (AFP)