Leichenfund am Hamburger Michel – Verdächtiger festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines Manns in der Nähe des Michels in Hamburg hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 46-Jährige sei in der Nacht zum Dienstag von Zielfahndern in einem Hamburger Hotel festgenommen worden, teilten die Beamten mit. Bei dem zunächst noch nicht identifizierten Verbrechensopfer handelte es sich demnach um einen 62-Jährigen.

Der Tote war in der Nacht zum Montag von einem Passanten am Rande der Michelwiesen unweit der bekannten Hamburger Kirche entdeckt worden. Laut Polizei wurde er dort erstochen. Der Verdächtige wohnte demnach ganz in der Nähe des Tatorts. Seine Wohnung und das Hotelzimmer, in dem er festgenommen wurde, wurden durchsucht.

Nach Angaben der Ermittler wurden dabei „verschiedene Beweismittel“ beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten noch an, hieß es. Der Verdächtige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei ihm handelte es sich um einen italienischen Staatsbürger, der getötete 62-Jährige war laut Polizei Portugiese. (afp/dl)