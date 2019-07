Leichenfund in Freiburg: Drohnen, Hunde und Metalldetektoren im Einsatz – Polizei ermittelt wegen Gewaltverbrechen

Nacht auf Donnerstag, 18. Juli, Freiburg, im Breisgau: Zeugen meldeten in dieser Nacht den Fund einer leblose Person in einem Industriegebiet in Freiburg-Haid.

Eine Streife wurde an den angegebenen Ort geschickt und fand die beschriebene Situation vor.

Ein sofort hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der 24-Jährige Opfer eines Gewaltdeliktes wurde.“ (Martin Lamprecht, Polizeisprecher)



Auf Nachfrage der „Badischen Zeitung“ wurde mitgeteilt, dass man keine weiteren Informationen geben kann, um „die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden“, so Polizeisprecher Lamprecht.

Der Fundort an einem Wald- und Wiesenstück nahe der Bötzinger Straße in Richtung Eugen-Keidel-Bad bei der B3-Ausfahrt Richtung Freiburg-Tiengen wurde weitläufig gesperrt. Vier Polizei-Vans seien am Morgen dort gestanden, ein weiteres Fahrzeug im betreffenden Gelände selbst. Die Gegend wurde von Polizisten bewacht.

Nach Angaben der „BZ“ wurde am frühen Nachmittag, gegen 13 Uhr, ein Kürbisfeld in der Nähe von rund 60 Polizisten durchsucht. Dabei sollen auch Metalldetektoren eingesetzt worden sein. Drohnen flogen über das Gebiet. Offenbar wurden die Beamten fündig. Gelbe Signalhütchen im Gelände deuteten darauf hin.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg laufen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft zur Aufklärung der Todesumstände des Mannes. (sm)