Leichenfund in Nordfriesland: Vermisste Nathalie M. (23) tot aufgefunden – Spaziergänger machte schreckliche Entdeckung

Sie verschwand am 17. August nach einer Busreise in den Nachbarort. Am Samstag, 31. August, gegen 10.30 Uhr, wurde an einem Feld zwischen Humptrup und Süderlügum eine weibliche Leiche gefunden. Ein Spaziergänger mit seinem Hund wurde auf den abgedeckten Leichnam aufmerksam und alarmierte die Polizei.

Ermittler der Bezirkskriminalinspektion Flensburg und der Staatsanwaltschaft seien daraufhin mit Kräften der Spurensicherung und der Gerichtsmedizin am Fundort der Leiche eingesetzt worden, bestätigte Polizeisprecher Christian Kartheus.

Nach den Untersuchungsergebnissen der am Sonntag durchgeführten Obduktion wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Leichnam um die seit dem 17.08.19 vermisste Nathalie M. aus Stadum handelt.“ (Polizeidirektion Flensburg)

Dies war das Ergebnis des Abgleichs individueller Merkmale zwischen der vermissten Person und der aufgefundenen Frauenleiche. Der DNA-Abgleich steht noch aus. Auch werden noch weitere Untersuchungen zur Feststellung der genauen Todesursache durchgeführt.



Laut „Hamburger Abendblatt“ gab es bereits am Mittwoch, 28. August, einen Polizeieinsatz auf einem Grundstück in Humptrup. Dabei wurde ein 46-jähriger Mann abgeführt. Am Donnerstag gab es weitere Durchsuchungen auf dem Hof des Verdächtigen. Dutzende Polizisten sollen mit Spürhunden und Drohnen das Grundstück untersucht haben. Ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags wurde ausgestellt, der Mann in Untersuchungshaft gebracht.

Über das Ergebnis der Durchsuchungen machte die Polizei keine Angaben, ebenso wenig, ob sich der Mann zu den Vorwürfen geäußert habe. Der Fundort der Leiche befindet sich in der Nähe des Hofes des Verdächtigen. Nach Angaben von „Sat.1“ soll es sich bei dem Tatverdächtigen um Thomas P. handeln, der vor sechs Jahren nach Humptrup gezogen ist und dort mit seiner Freundin lebt.



Verschwunden am 17. August

Noch am Samstag, 17. August, wollen Anwohner die 23-Jährige in ihrem Wohnort Stadum gesehen haben, an der Straße Dorflücken in Höhe des Kindergartens. Dann soll sie mit dem Bus ins nahe Schafflund gefahren sein. Nach Verwandtenangaben habe sie zu dem Ort allerdings gar keinen Bezug.

Wie die „Bild“ berichtet, gibt es Vermutungen, dass die junge Frau zu einer Goa-Party dort in der Nähe gegangen sein könnte.

Dass in dem Ort Nathalies Personalausweis und ihre Krankenkassenkarte gefunden wurden, bewertet die Polizei als besorgniserregend. Laut Angehörigen und Freunden soll Nathalie sehr zuverlässig sein.

Ich war auf einem Lehrgang und wollte sie anrufen. Als ich Nathalie nicht erreichen konnte, wusste ich sofort, dass etwas passiert ist.“ (Nathalies Freund)

Erstmeldung

Stadum, Nordfriesland, rund 1.000 Einwohner, nahe Flensburg: Die 23-jährige Nathalie Minuth verschwand am Samstagnachmittag, 17. August. Am Sonntag wurde sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Seit heute Morgen, 23. August, läuft die Öffentlichkeitsfahndung.

Nathalie stieg nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Flensburg gegen Mittag in den Bus. Es lägen Hinweise vor, dass die 23-Jährige diesen wenig später im zehn Kilometer entfernten Schafflund verlassen haben könnte. Dort wurde die junge Fraua vermutlich auch zuletzt gesehen.

Außerdem wurden die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis der 23-Jährigen in Schafflund aufgefunden.“ (Sandra Otte, Polizeisprecherin, PD Flensburg)

Die Polizei bittet nach bisher erfolgloser Suche um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 0461 / 484 – 0 oder über den Notruf 110 und fragt:

Wer hat Frau Minuth am Samstag oder an den darauffolgenden Tagen gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Personenbeschreibung:

Name: Nathalie Minuth, weiblich, aus Stadum

Alter: 23 Jahre

Statur: 1,58 Meter, sehr schlank

Aussehen: grünblaue Augen, langes schwarzes Haar

Bekleidung: schwarzer Hoodie mit weißer Aufschrift „Petite“, schwarze Lederjacke, dunkle Hose, schwarze Nike-Turnschuhe

Besonderheiten: Tätowierung am linken Handgelenk „Nathalie“, Zungenpiercing

