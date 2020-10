„Liebig 34“-Räumung: Hunderte Demonstranten versammeln sich vor dem besetzten Haus

+++NEWSTICKER+++

Am Mittwochabend versammelten sich Hunderte von Demonstranten vor dem durch Linksextremisten besetztem Haus „Liebig 34“ in Berlin-Friedrichshain, um gegen die für Freitag geplante Räumung des Objektes zu protestieren.

Laut Polizei sollen rund 500-600 Personen durch die Straßen rund um die Liebigstraße und Rigaer Straße gezogen sein. Die Versammlung soll friedlich verlaufen sein.

Bereits ab Donnerstagfrüh plant die Berliner Polizei das Gebiet, um das besetzte Haus in der Liebigstraße, für Demonstrationen und Autos abzusperren. Hintergrund sind im Internet kursierende Ankündigungen aus der linken Szene Widerstand gegen die Räumung zu leisten.

Die Berliner Polizei gab daher bekannt am Freitag mit rund 2.500 Polizisten aus mehreren Bundesländern, Spezialeinheiten und Wasserwerfern vor Ort zu sein.

Für Freitagnacht sind Demonstrationen nahe dem abgesperrten Bereich angekündigt. Geplant ist die Räumung für Freitagmorgen um 7.00 Uhr, wo der Gerichtsvollzieher dann das Haus übernehmen soll. Epoch Times berichtet per Livestream von den aktuellen Ereignissen vor Ort.

Das besetzte Haus in der Liebigstraße ist eines der letzten linksradikalen Symbolprojekte in Berlin. Die jetzigen Besetzer wohnten zunächst über einen Verein, der einen zehnjährigen Gewerbemietvertrag für das Objekt besaß dort. Vor zwei Jahren endete dieser Vertrag. Ein Gericht bestätigte mit einem Urteil dann die Übergabe des Hauses an den Eigentümer.

Linksextremisten greifen wegen „Liebig 34“-Räumung Polizeirevier und Amtsgericht in Berlin an

Linksextremisten die sich gegen die Räumung des Hausprojekt „Liebig 34“ stellen, haben in der Nacht zum Mittwoch ein Polizeirevier und ein Gerichtsgebäude in Berlin attackiert. Im Stadtteil Lichtenberg wurden nach Polizeiangaben das Revier und mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt, in Kreuzberg brannte die Eingangstür des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg. Die Ermittlungen in beiden Fällen führt der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin, da man eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann. Verletzt wurde niemand. Am Mittwoch wurden Bekennerschreiben zu den Anschlägen veröffentlicht, die sich auf die anstehende Räumung des linksextremistischen Hausprojekt „Liebig 34“ beziehen.

In Lichtenberg hätten die Täter gegen 03.00 Uhr in der Nacht zunächst ein Polizeigelände „mittels Ketten verschlossen“, erklärten die Beamten in der Hauptstadt. Anschließend stießen sie demnach mehrere Motorräder um, zerstachen die Reifen eines Polizeifahrzeugs und schlugen mehrere Scheiben ein. Das Reviergebäude wurde zudem mit Farbbeuteln und Gegenständen beworfen. In dem Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs Polizeibeamte.

Eingangstür des Amtsgerichtes in Brand gesetzt

In Kreuzberg setzten Unbekannte die Eingangstür des Amtsgerichts in Brand. Die zunächst eingetroffenen Beamten unternahmen erste Löschversuche, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte.

Bereits am Montag bekannten sich Linksextremisten zu einem Anschlag auf die Berliner S-Bahn. Nach einem Kabelbrand ist seitdem die Berliner Ringbahn deshalb zwischen den S-Bahnhöfen Neukölln und Frankfurter Allee unterbrochen.

Der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft (GdP) Benjamin Jendro äußerte der „Berliner Morgenpost“ gegenüber, dass dieser abscheuliche Angriff in der Nacht von einer enormen Gewaltbereitschaft zeuge. Ob es einen Zusammenhang zur Räumung des Hauses an der Liebigstraße 34 gebe, werde nun vom Staatsschutz ermittelt.

Fakt ist, die Szene hat zu gewalttätigen Aktionen aufgerufen und lässt keine Zweifel an der Bereitschaft zu schwersten Straftaten“, so Jendro

Auch ein SPD-Büro in Neukölln wurde angegriffen. In allen drei Fällen sind Bekennerschreiben der linksextremistischen Szene veröffentlicht worden. Alle beziehen sich auf die Liebigstraße 34.

Zusammenhang mit Räumung von linksradikalem Hausprojekt „Liebig 34“

Die Räumung des linksradikalen „anarcha-queer-feministischen Hausprojekt“ hat ein Gericht angeordnet. Am Freitag soll sie erfolgen. Da es als eines der letzten Symbol der linksradikalen Szene gilt, wird mit Widerstand aus der gesamten Szene gerechnet.

Kurz nach 3 Uhr in der Nacht haben Unbekannte einem Dienstgebäude im A 34 an der Sewanstraße einen Besuch abgestattet, Fenster des Gebäudes beschädigt, Reifen von Dienstfahrzeugen zerstochen und Scheiben mit Steinen eingeworfen sowie private Motorräder der Kollegen umgeworfen pic.twitter.com/IqwriZBzGp — Benjamin Jendro (@Djeron7) October 7, 2020

Angesichts des Gewaltpotenzials bereitet sich die Berliner Polizei daher – im Rahmen der Räumung – auf einen ihrer größten Einsätze der jüngeren Geschichte vor. Mehr als 2.500 Polizisten, darunter auch Spezialeinheiten und Wasserwerfer, sind für den Einsatz geplant. (afp/er)