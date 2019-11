Blaulicht: Linksextremisten verüben offenbar Brandanschlag auf Göttinger Behördenzentrum

Nach einem Brand in einem Behördenzentrum in Göttingen ermittelt die Polizei wegen eines linksextremistischen Anschlags. Es sei ein entsprechendes Bekennerschreiben aufgetaucht, teilten die Beamten in der niedersächsischen Stadt am Montag mit. Der Anschlag richtete sich demnach speziell gegen die darin untergebrachte Ausländerbehörde.

Das Feuer war in der Nacht zum Montag in einem Treppenhaus ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. In dem von mehreren Behörden genutzten Haus entstanden laut Polizei jedoch „erhebliche Schäden“. Eine Sonderkommission der Polizei nahm Ermittlungen auf. Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig wertete den Brandanschlag als „Linksterrorismus“.(afp)