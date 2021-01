Lüneburg: Vater entdeckt ermordete Tochter (19) auf Parkplatz – Tatverdächtiger (19) festgenommen

Wie die Polizei in Lüneburg am Dienstag, 19. Januar, mitteilte, wurde gegen 3 Uhr nachts auf einem Parkplatz im Altenbrückerdamm im Stadtteil Schützenplatz ein totes Mädchen aufgefunden.

„Die Eltern der 19-Jährigen hatten sich Sorgen gemacht, nachdem ihre Tochter nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen war. Der Vater hatte sich schließlich auf den Weg gemacht und den Pkw mit seiner Tochter darin entdeckt“, schilderte Polizeisprecherin Antje Freudenberg.

Die 19-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg habe mehrere Verletzungen aufgewiesen, die zum Tod geführt haben dürften, so die Polizei in einer ersten Meldung am frühen Morgen.

Eine Mordkommission der Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Spurensuche wurde von der Bereitschaftspolizei und einem Spürhund unterstützt. Eine Stichwaffe wurde gefunden und ein Tatverdächtiger ermittelt. Der 19-Jährige wurde noch am Vormittag in Lüneburg festgenommen. „Ein Beziehungstat wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen“, heißt es.

Weitere Ermittlungen laufen. (sm)