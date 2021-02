Neunt-größte Segelyacht der Welt vor Malaysia in Brand geraten

Segelyacht "Enigma" (früher "Phocéa") im Mittelmeer. Die Yacht geriet vor Malaysia in Brand.

Die Küstenwache in Malaysia hat sieben Crewmitglieder von der 75-Meter-Yacht „Enigma“ (ehemals „Phocéa“) gerettet. Ein Patrouillenboot hatte am Morgen ein Brand auf der derzeit neunt-größte Segelyacht der Welt bemerkt.

Die Besatzung des Patrouillenbootes alarmierte daraufhin die Küstenwache, die seit 8:18 Uhr gegen die Flammen kämpft. Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Booten vor Ort. Auffrischender Wind am Unglücksort erschwerte zudem die Löscharbeiten.

Mohamad Zawawi Abdullah von der Küstenwache sagte: „Treibstoff ist nicht ausgetreten, wir werden die Lage weiter im Blick behalten“. Alle sieben Besatzungsmitglieder der Viermast-Segelyacht konnten unverletzt gerettet werden. In einer Pressemitteilung heißt es:

„Das malaysische Boot ‚Malaysian Maritime 6‘ wurde an den Ort des Geschehens beordert, um angemessene Hilfe zu leisten und Informationen über den Vorfall an die königlich-malaysische Marine (TLDM), die Seepolizei (PPM), die malaysische Feuerwehr und das malaysische Rettungswesen (JBPM), das malaysische Seeministerium und das Umweltministerium weiterzuleiten. Kräfte von anderen Behörden, [darunter] zwei Boote der Marine, je ein Boot der Seepolizei und des Seeministeriums sowie die Feuerwehr sind vor Ort, um das Feuer zu löschen.“

Zum Zeitpunkt des Unglücks lag sie etwa vier Kilometer vor der malaysischen Touristen-Insel Langkawi vor Anker. Andere Boote seien bislang nicht gefährdet.

„Enigma“ wurde in Frankreich 1976 als Renn-Yacht für Skipper Alain Colas gebaut. Nach ihrer Atlantiküberquerung wurde der Viermast-Schoner verkauft, umgebaut und fuhr unter dem französischen Geschäftsmann Bernard Tapie als Kreuzfahrtschiff. Zur Jahrtausendwende wurde sie erneut verkauft und bei Lürssen in Deutschland innen und außen grundüberholt. Medienberichten zufolge soll die Yacht zuletzt dem französischen Geschäftsmann Xavier Niel gehört haben. „Enigma“ konnte zwölf Gäste in luxuriösen Kabinen sowie eine 23 köpfige Crew beherbergen. (ts/afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!